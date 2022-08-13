«تعليم النواب»: التحدي الكبير أمام رضا حجازي هو الحفاظ على تطوير المنظومة

قال الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، أحدث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم المصري، الذي كان مهملا منذ فترة، مشيرا إلى أن التحدي الأهم أمام الوزير الجديد هو الحفاظ على التطوير الذي تم إجراؤه.

المندوه: الدولة استثمرت الكثير في المنصات الإلكترونية

وأضاف «المندوه»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الدولة استثمرت الكثير في المنصات الإلكترونية وتدريب المعلمين وبنك المعرفة، وجميعها أصول تملكها الدولة ويجب أن يتم البناء عليها وليس هدمها والبناء من جديد.

المندوه: السيسي لن يسمح بمس التطوير الذي حدث في التعليم

واستطرد: «الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يسمح لأحد بمس التطوير الذي حدث في قطاع التعليم المصري، وخلال مؤتمر الشباب 2018 ومع عرض وزير التربية والتعليم أمام الرئيس وحديثه عن التطوير، رد عليه الرئيس أنه خلال عملية التطوير سنواجه الكثير من التحديات وعلينا الاستمرار وتصحيح المسار».

وأوضح أن ملف التعليم كان راكدا منذ سنوات، ويجب خلال الفترة المقبلة الاهتمام بالمعلم ليواكب التطوير الذي حدث في المناهج، وكذا التواصل مع الآخر كالإعلام وأولياء الأمور والمجتمع المدني، وجميعها عناصر مُشكلة للمجتمع المصري.

وتابع: «أهم تحدي أمام وزير التربية والتعليم الجديد، البناء على ما تم من تطوير في المنظومة التعليمية، ويجب الاهتمام بها ككل بداية من الأخصائي الاجتماعي بالمدارس وصولا إلى المعلم وأولياء الأمور، ولازم نعدهم جميعا ونتواصل مع كل أجزاء العملية التعليمية».