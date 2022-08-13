خبير اقتصادي: التعديل الوزاري يهدف إلى تطوير العمل الحكومي ومواجهة الأزمة العالمية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن التعديلات الوزارية الجديدة التي شملت 13 حقيبة تضمنت تعديل جزء من المجموعة الاقتصادية المصرية، وذلك بهدف تطوير العمل الحكومي، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحيق بكل دول العالم، وأثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن وجود وجوه جديدة بمجلس الوزراء لاقى قبولا من جانب الشعب.

التعديل الوزاري الجديد شمل القطاع الاقتصادي

واستطرد: «التغير الوزاري الجديد شمل القطاع الاقتصادي كوزارة الصناعة، والسياحة والآثار التي تعد إحدى القطاعات المهمة التي تزيد من دخول النقد الأجنبي إلى مصر، وتعمل على تهيئة المناخ، كون هيكلة الشركات تحتاج لوقت طويل، ولكن الإدارة الجديدة بوزارة الصناعة يكون هدفها تهيئة القطاع في طرح أسماء من الشركات المصرية بالبورصة المصرية».

وأوضح أن الخلفيات الخاصة بالوزراء الجدد الذين تولوا حقائبهم اليوم، مناسبة تماما للمواقع التي يشغلونها، حيث أن وزير السياحة والآثار الجديد جاء بخلفية مصرفية، وبالتالي يساعد في فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية بالخارج.

تراجع حركة السياحة عالميا

وتابع: «هدف الوزارة المستقبلي يكون مختلفا لأن حركة السياحة على مستوى العالم بدأت في الانخفاض خلال جائحة كورونا، إلا أنها عادت مرة أخرى بعد هدوء الحالة الوبائية عالميا، ويجب الاهتمام بها».