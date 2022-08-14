اتهام زوجة باستئجار 7 أشخاص للاعتداء على زوجها.. «عاوزة تاخد العربية»

خلافات أسرية استمرت لأكثر من 4 سنوات بين الشاب أحمد سلامة، صاحب الـ33 عاما، وزوجته، حتى وصل بهما الحال إلى طريق مسدود، وتركت الزوجة منزل الزوجية وذهبت إلى منزل والدتها لتقيم معها لاستحالة العشرة معه.

لم يمر سوى 24 ساعة على ترك الزوجة لمنزلها، وبدأ الشاب أحمد في محاولات للصلح معها، لعودتها لمنزلها مرة أخرى لتربية أبنائها، وتولي شؤون حياتها، ولكن كان في ذهن الزوجة طريق آخر، هو الانتقام منه والتفكير في سقوطه في مأزق، حتى استأجرت 7 من الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء المبرح عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وشوم، بسبب أخذ السيارة منه التي اشتراها بالتقسيط باسمها للعمل عليها سائقا.

ضرب بالأسلحة البيضاء والشوم

في يوم التصالح بينه وبينها اتصل هاتفيا بها، وطلبت منه المرور من أسفل منزل أسرتها الكائن بشارع المحكمة التابع لدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لتعود هي وأطفالها معه إلى المنزل مرة، وعند وصوله فوجئ بعدد من الأشخاص ينهالون عليه ضربا، ويوجهون كلاما له: «هات مفاتيح العربية والتليفون وامشي من هنا»، ولكن لم يستجب لهم فاستمروا في الاعتداء الوحشي عليه حتى سقط مغشيا عليه غارقا في دمائه، وقام المتواجدون بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

خلافات سببها العربية

بداية التفاصيل تسردها والدة الشاب «أحمد سلامة» في حديثها لـ«الوطن»، أن نجلها متزوج هذه السيدة منذ 4 سنوات، وأنجبت منه بنتا وولدا، وكان بينهما خلافات أسرية مثل كل الأزواج، في هذه الفترة كانت زوجته على خلاف مع والدتها، وبعد عودتها لوالدتها، بدأت والدتها في مشاحنات كثيرة لها ضد زوجها، لأنها تحمل كرها له منذ زواجهما.

ابني اتكتب له عمر جديد

وأضافت: «من بين الخلافات والسبب الرئيسي، كان نجلي أقدم على شراء سيارة باسمها من أحد البنوك بالتقسيط، لأنه كان في وقت سابق اشترى سيارة باسمه بالتقسيط ولم يتم سداد التقسيط بالكامل، وهو الأمر الذي لجأ إليه أن يشتري سيارة باسمها.. الزوجة من وقت ما علمت تلك الكواليس، وبدأت في افتعال المشاكل والمشاجرات حتى فكرت ودبرت واستأجرت 7 أشخاص في محاولة منهم لإنهاء حياة نجلي، ولكن اتكتب عمر جديد لابني وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 13210 جنح قسم مدينة نصر لسنة 2022، واتهمنا فيه زوجة نجلي باستئجار بعض الأشخاص والاعتداء عليه».

وتابعت: «حتى الآن الجناة هاربون، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض عليهم مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم».