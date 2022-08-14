«لفوا الجثث بملاية ونزلوا يشربوا شاي».. تفاصيل مقتل سيدة وابنتها برأس غارب

حصلت «الوطن» على تفاصيل تحقيقات جريمة القتل التي وقعت في منطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، حينما أنهى زوج حياة زوجته وابنتها بمشاركة شقيقه، والتي جرت داخل غرفة تحقيقات النيابة العامة، واستمرت لمدة 8 ساعات متواصلة، اعترف خلالها الزوج بتفاصيل صادمة حول الواقعة.

في إحدى مناطق التنقيب عن البترول بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، أخفى الزوج جثتي زوجته وابنتها البالغة من العمر 13 عاما، بعد أن أنهى حياتهما فوق سطح أحد المنازل في مدينة رأس غارب، بمشاركة شقيقه، وذلك بعدة طعنات أودت بحياة زوجته على الفور، ثم خنقها حتى اطمئن قلبه أنها فارقت الحياة.

تفاصيل تحقيقات الزوج أمام النيابة

وكشفت التحقيقات أن الزوج وشقيقه بعدما تأكدا من وفاة الضحيتين، غسلا سطح المنزل بالمياه لإخفاء معالم الجريمة، بعدها لفا الجثتين في «ملاية»، ثم نزلا ليجلسا على القهوة لشرب الشاي، وانتظرا أن يحل الظلام ليذهبا لإخفاء الجثتين، وتركا الجثتين في صحراء رأس غارب بجوار آبار البترول بمنطقة الزعفرانة.

مشاكل أسرية وراء جريمة رأس غارب

وكشفت شقيقة المجني عليها أن شقيقتها تزوجت المجني عليه عرفيًا وأنه وعدها بتوثيق الزواج رسميا إذا أنجبت له ولدا، وأن الضحية لها بنت عمرها 13 سنة من طليقها الأول، وبالفعل أسفر الزواج العرفي عن إنجاب ولد عمره شهور حيث كان يساومها عليه لتركه مقابل مبلغ مالي وعدم توثيق الزواج رسميا.

واعترف الزوج في تحقيقات النيابة أن جريمة القتل كانت بسبب خلافات أسرية، تتعلق بزواجه السري من زوجته التي أنجبت له ولدًا عمره شهور، وكان له بنتًا من زوجها الأول، فكان محور الخلاف حول توثيق الزواج رسميًا، قبل أن تختمر في ذهن الزوج فكرة شيطانية بقتل الزوجة وابنتها والتخلص منهما بدفنهما في الصحراء.

تعفن جثماني الأم وابنتها

مناظرة النيابة للجثمانين بينت وجود تعفن في جثمان الزوجة والابنة، واختفاء ملامحهما، نظرًا لمرور أكثر من 48 ساعة على دفنهما في الصحراء في درجة حرارة عالية، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين.

الأجهزة الأمنية في رأس غارب كشفت لغز العثور على جثتين غير واضحتي الملامح، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة رأس غارب، ونجحوا في القبض على المتهم زوج الضحية وأخيه، وعقب اعترفاتهما أمام النيابة أحالتهما للنيابة العامة والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.