بعد الموافقة على عودة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية 1444، وذلك بعد نحو 5 سنوات من التوقف، كثر البحث من السعوديين، عن استقدام العمالة من إندونيسيا.

ووضعت السلطات السعودية عدة شروط بشأن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية 1444، بعد الاتفاقية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والاجتماعية السعودية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، شروط استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية 1444، للراغبين في استقدام العمالة من الخارج.

شروط استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى السعودية 1444

- ألا يقل سن الشخص المطلوب للعمالة المنزلية عن 24 عاما، ويزيد وفقا لنوع العمل.

- تقديم طلب تشغيل

- العامل المستقدم منوط به دفع قيمة التأشيرة كاملة

- تقديم نسخة من جواز السفر

- تقديم نسخة من بطاقة الإقامة بشرط أن تكون سارية.

الشروط الواجب توافرها في العمالة المستقدمة من إندونيسيا

- تقديم بيان سار لآخر ستة أشهر من الراتب على أن يكون الراتب وصل إلى 35 ألف ريال سعودي.

- أن يكون المستقدم مسجلا في منصة أبشر الإلكترونية.

- تقديم طلب استقدام العمالة بواسطة منصة مساند الإلكترونية.

- راتب العامل يصل إلى 1500 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

- الالتزام بجميع القوانين وحقوق العامل وعدم وجود أي شكوى ضده.

- وصول العامل إلى المستقدم بعد التقديم بمدة تصل إلى 14 يوما.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية السعودية، أعلنت أول أمس، عن الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، لعودة العمالة إلى المملكة في مختلف المجالات.