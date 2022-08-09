الضباب الكثيف يودي بحياة 3 أشخاص بعد سقوط حافلة في السعودية

سقطت حافلة تحمل 3 أشخاص، صباح اليوم، من أحد جبال مدينة الهدا فى المملكة العربية السعودية، جراء الطقس السيئ والضباب الكثيف الذي تسبب في انعدام الرؤية، وفقًا لصحيفة «المدينة» السعودية.

وفاة 3 بعد سقوط حافلة بسبب الضباب الكثيف في السعودية

وباشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف، حادث سقوط الحافلة، التي كانت تقل 3 أشخاص، من أحد جبال الهدا، بسبب الضباب الكثيف.

وبحسب قناة «الإخبارية» السعودية، توفي شخص من المتواجدين بالحافلة، فيما فُقد الاثنين الآخرين ويجري البحث عنهم حتى جرى العثور عليهم متوفين، واستجابت فرق الدفاع المدني على الفور مع البلاغ الذي تلقته بسقوط الحافلة، وتعلقها في مكان وعر، من مطل جبلي، يطل على مكة المكرمة.

جهود فرق الدفاع المدني في العثور على الجثث

وسعت فرق الدفاع المدني إلى تأمين مكان سقوط الحافلة العالقة، فيما تبحث إمكانية استخراجها دون مزيد من الخسائر، رغم وجود الكثير من العوائق، أبرزها وعورة المكان، والضباب الكثيف.