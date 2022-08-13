تسهيلات جديدة.. السعودية تسمح بأداء العمرة لحاملي جميع أنواع التأشيرات

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تعليمات جديدة تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، لجميع المواطنين الحاصلين على كافة أنواع التأشيرات والقادمين من خارج المملكة، بإمكانية أداء مناسك العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، يأتي ذلك في إطار الجهود لتطوير السياحة والزيارة للسعودية، وفقا لوكالة أنباء «واس» السعودية.

السعودية تطرح خدمة جديدة لتسهيل مناسك العمرة

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أصدرته، صباح اليوم، إن منصة «مقام» بالتنسيق مع عدد كبير من شركات ووكالات السياحة المعتمدة بالمملكة، تسمح بإمكانية استخراج تأشيرة العمرة لجميع القادمين من الدول الأخرى، بالإضافة إلى اختيار باقة الخدمات المتوفرة على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة بالمملكة.

وأكدت الوزارة، أن منصة «روح السعودية»، تطرح تسهيلات إلكترونية عدة مختلفة من أجل إصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة العربية السعودية بغرض تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل سلس دون قيود.

وفى السياق ذاته، صرحت الوزارة أن حاملي تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية للمملكة يسمح لهم تأدية مناسك العمرة دون قيود، وذلك من خلال حجز موعد على تطبيق «اعتمرنا» أثناء زيارتهم للأقارب والأصدقاء في المملكة، حيث يقوم المتقدم بالتقديم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

شروط لأداء فريضة العمرة

وأضافت الوزارة، أن من الضروري حصول الزائر الذى يرغب فى أداء مناسك العمرة على التأمين الصحي الشامل، الذي يتضمن تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي قد تتسبب فى الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور

ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات السعودية، السماح للقادمين من الخارج الحاصلين على تأشيرة الدول المتعددة بينها أمريكا وبريطانيا ودول «شنجن»، بأداء مناسك العمرة بلا قيود.