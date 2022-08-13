السعودية تسمح للحاصلين على تأشيرة «شنجن» من أداء العمرة بلا قيود

أعلنت السلطات السعودية، السماح للقادمين من الحاصلين على تأشيرة عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول «شنجن» أداء فريضة العمرة بلا قيود، وأوضحت وزارة «الحج والعمرة»، أنه يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد مطارات البلاد، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول شنجن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وزارة «الحج والعمرة» تشترط استخدام التأشيرة مرة واحدة

واشترطت الوزارة السعودية، استخدام التأشيرة مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة، مضيفة أنه يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والشخصية تأدية فريضة العمرة بكل سهولة ويسرمن خلال حجز موعد عن طريق تطبيق «اعتمرنا»، أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في السعودية، بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

ويُشترط لأداء العمرة حصول الزائرين على التأمين الصحي الشامل، الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والحوادث الشخصية التي تنتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات.

منصة «روح السعودية» تقدم تسهيلات لإصدار التأشيرة الإلكترونية

من جانبها، قالت صحيفة «الرياض» السعودية، إن منصة «روح السعودية»، تقدم تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة العربية السعودية، لتأدية العمرة وزيارة «المسجد النبوي الشريف»، وتصميم باقة العمرة، مضيفة إن منصة «مقام»، تتيح بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية.