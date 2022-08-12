البرلمان العربي يدين التفجير الانتحاري في جدة ويؤكد تضامنه مع السعودية

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي؛ عملية التفجير الانتحاري بتفجير شخص مطلوب أمنيا نفسه بحزام ناسف ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن السعودي، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين علي أراضيها وتصديها بكل حزم للجماعات والأفراد الإرهابية، مشيدا بقدرة قوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العنصر الإرهابي ومواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.