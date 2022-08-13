نهى عبد القوي: مشاركة منظمات المجتمع المدني في التنمية كان حلما للدولة

قالت نهى عبد القوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بأن يكون 2022 عاما للمجتمع المدني، وذلك خلال إطلاقه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أوصى بذلك خلال منتدى شباب العالم: «إشراك المجتمع المدني في ملفات التنمية بالجمهورية الجديدة حلم كبير للدولة المصرية».

مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

وأضافت «عبد القوي»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه بحلول العام الجاري كانت الكثير من الجمعيات الأهلية ستواجه خطر الإغلاق بسبب عدم إنهاء أوراقهم الحكومية حتى صدر قرار بمد فترة التقدم لتوفيق الأوضاع، ما حمى الكثير من تلك المؤسسات من الإغلاق.

عبد القوي: لازم يكون فيه تنوع بالأنشطة

واستطردت: «التحالف كان حلم كبير عند الدولة المصرية بقيادتها حتى يكون هناك حالة من التشارك والتنسيق والحرية في عمل المجتمع المدني، ولازم يكون فيه تنوع بالأنشطة، مع وجود تنسيق بين الجمعيات المختلفة، وده اللي حققه التحالف الوطني، وفتحنا حوار مجتمعي موسع بين أطراف المجتمع المدني في مختلف المحافظات حتى الجماعات القاعدية بالمحافظات المصرية».

وأوضحت أن الجمعيات الأعضاء في التحالف لها باع طويل في أعمال التنمية المجتمعية، وبعد توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة خلال افتتاحه محطة ألبان بضرورة الاهتمام بدور المجتمع المدني، وإحداث تمكين اقتصادي للمواطنين عبر تنمية الثروة الحيوانية، نعمل بخطة تقضي على إخراج هؤلاء المواطنين من دائرة العوز بشكل نهائي.

وتابعت: «قررنا مد مبادرة وصل الخير بعد نجاحها وإشادة الرئيس السيسي بها من قبل لتستمر طيلة العام الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه من كل الجمعيات الأهلية الشريكة، ونستهدف بها الوصول لـ5 ملايين أسرة؛ سواء بتوزيع المواد الغذائية أو المساعدات والقوافل الطبية، ونسعى بإمكانياتنا البشرية إلى الوصول لكل المواطنين على الأرض بآليات أكثر استحقاقا لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا».