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غدا.. أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش في اتهامه بالإساءة لريهام سعيد

كتب:

حسن سمير
11:16 م | السبت 13 أغسطس 2022
حسن شاكوش

حسن شاكوش

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة غد الأحد 14 أغسطس، لنظر أولى جلسات محاكمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحته على «فيسبوك».

وذكرت الدعوى التى تقدم بها شعبان سعيد المحامي، وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، قيام «شاكوش» ببث فيديو عبر صفحته الرسمية، يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحمل معنى يخدش شرف المدعية وينتهك خصوصيتها.

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