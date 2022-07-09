يوسف الحسيني: المتحدة دائما تُفتش عن الموهبة الحقيقية وتعطيها حقها

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اكتشاف المواهب من خلال منتدى المتحدة للإبداع المقرر إقامته قبل ختام العام، وقال إنه من المهم للغاية تسليط الضوء على المواهب واكتشاف مواهب حقيقية في كل ربوع مصر وليس القاهرة والجيزة.

يوسف الحسيني يشيد ببرنامج الدوم

وأكد يوسف أن برنامج الدوم كان البداية لاكتشاف المواهب وأثبت للجميع أن مصر بها كم كبير من المواهب التي تستحق أن تظهر ويعرفها الجميع وأن يتم إعطاء لها الفرصة وأن المتحدة دائما تُفتش على الموهوبين وتعطيهم حقهم والفرصة للظهور، كما أكد الحسيني أن دعم المبدعين شيء ضروري لأن القوى الناعمة تؤثر بشدة في بناء المجتمعات وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوجه بضرورة اكتشاف المواهب وتسليط الضوء على أجيال جديدة من الموهوبين.

مسابقة نجوم التاسعة

وكما أشار يوسف الحسيني إلى أن برنامج «التاسعة» الذي يقدمه عبر شاشة القناة الأولى، أطلق قبل عدة أسابيع مسابقة «نجوم التاسعة» لاكتشاف المواهب في مجالات الشعر والغناء والقصة القصيرة، وتعتبر أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب في مصر، مشيرا إلى أن من بدء الإعلان عن المسابقة وتم عدد كبير للغاية من الفيديوهات من المواهب الحقيقية.

وقال إن مسابقة نجوم التاسعة لا يوجد بها واسطة ولا محسوبية وأن الذي سيفوز بها هم أصحاب المواهب الحقيقية، مؤكدا أن المسابقة يقدم لها الجميع من جميع محافظات مصر.