أيمن عاشور وزير التعليم الجديد.. ملفات ومشروعات نجح في إدارتها «صور»

الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، ونائب الوزير لشؤون الجامعات من 2019 حتى اليوم، والمدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، رجل المشروعات الأول بوزارة التعليم العالي، وصاحب وضع رؤية التعليم العالي وربطها بمسار التنمية المستدامة الشاملة 2030 من خلال المبادئ السبعة الأساسية للجامعات المصرية، وتتلخص في تحقيق دور فعال لوزارة التعليم العالي والجامعات المصرية لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية تحقيقا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030.

محاور التطوير

ـ التكامل

ـ التخصصات المتاحة

ـ الاتصال والمشاركة الفعالة

ـ الاستدامة

ـ المرجعية الدولية

ـ الريادة والإبداع

الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم العالي

الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2020ـ2030 ، وتتمثل في ربط الرؤية لمحاور برامج عمل الوزارة وربطها مع أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على المحور الرابع الذي تختص بجودة التعليم.

إنجازات أيمن عاشور

أهم الانجازات خلال تولي الدكتور أيمن عاشور منصب نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات وضع رؤية للتعليم العالي خلال فترة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وما بعد الكورونا المستجد، شملت الجامعات المصرية و ربط الجامعة بالمجتمع المحلي و الصناعة، تتمثل في الآتي:

ـ استخلاص سياسات التعليم عبر الإنترنت.

ـ إعادة تصميم أساليب التعليم و التعليم وطرق التقييم والتقويم.

ـ ربط الأبحاث المجتمع عن بعد بأزمة فيروس كورونا.

رفع قدرات القوة البشرية داخل الجامعات

ـ رفع قدرات القوة البشرية داخل الجامعات لتواكب الجيل الرابعـ تعجيل التحول الرقمي للجامعات المصرية.

ـ تجهيز الحرم الجامعي لخلق بيئة صحية تناسب الوضع الحالي لأزمة كورونا، إدارة استراتيجات التواصل مع الأطراق المعنية بالمجتمع الأكاديمي.

وجاءت أبرز الانجازات للدكتور أيمن عاشور، أيضا فيما يتعلق بوضع رؤية للتعليم العالي وربط الجامعات بالمجتمع المحلي والصناعة، وذلك من خلال العديد من الأنشطة التي شارك فيها وشملت هذه الأنشطة سبع محاور عمل تخص بمحوالأمية الرقمية للمجتمع المحل للجامعة، كما لم يقتصر دور الجامعة على الطلاب فقط، بل تجاوز لتوجييه الخريجين لاكتساب مهارات سوق العمل الرقمية وتوجيه الخريجين لاكتساب مهارات تتناسب مع سوق العمل وزيادة مهارات الكلاب بالجامعة من خلال زيادة فرص التدريب وزيادة التفاعل بين الجامعة والصناعة وتصميم نماذج تجريبية لريادة الأعمال داخل الجامعة.

ـ سياسات الجامعات لخدمة احتياجات المجتمع و التوظيف والصناعة بعد أزمة فيروس كورونا و تتمثل في الآتي:

ـ محو الأمية الرقمية.

ـ توجيه الخريجين لاكتساب المهارات للازمة لسوق العمل المطلوبة.

ـ زيادة الهارات من خلال برامج التدريب المستمر.

ـ إعادة الاعتبار للتغيرات الحادثة في فرص التدريب للأعمال الحرة.

ـ زيادة التفاعل مه سوق العمل والصناعة.

ـ تصميم نماذج تجريبية لإدارة لأعمال الجامعات تعديل القوانين واللائحة التنفيذية لتفعيل الربط بين الجامعة والصناعة.

المحاور الأربعة الأساسية للتغيرات الحادثة في سوق العمل

وكشفت الاستراتيجية المحاور الأربعة الأساسية للتغيرات الحادثة في سوق العمل و تتمثل في اٍلآتي:

ـ اقتصاد أسواق العمل المرنة.

ـ اقتصاد المعرفة و التعليم المستمر.

ـ الثورة الصناعية الرابعة و ثورة إعادة التأهيل.

ـ إتاحة المعرفة الرقمية.