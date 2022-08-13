رئيس التحرير

أحمد الخطيب

التعليم العالي: 55 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

كتب:

احمد ابو ضيف
11:18 ص | السبت 13 أغسطس 2022
التنسيق

التنسيق

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 55 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023، ويمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابط.

وأكد «عطا»، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15/8/2022.

فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية

وأضاف د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

اقرأ المزيد:

مصادر بـ«التعليم العالي» تنفي صدور قرار بمنع الاختلاط في الجامعات

9 نصائح من التعليم العالي لطلاب تنسيق المرحلة الأولى: احتفظوا بالرقم السري

نائب وزير التعليم العالي: الجامعات تضم 377 برنامجا دراسيا

«التعليم العالي» تحذر الطلاب من الكيانات الوهمية مع أول أيام التنسيق

التعليم العالي: اليوم آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات

التعليم العالي: 4000 طالب سجلوا رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022 حتى الآن
بقلم احمد ابو ضيف