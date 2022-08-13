مصادر بـ«التعليم العالي» تنفي تأجيل موعد بدء الدراسة في الجامعات

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، حقيقة تأجيل الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2022ـ 2023، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أقر الخريطة الزمنية للعام الجديد التي من المقرر أن تبدأ السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، إذ ينتهي 5 يناير 2023، قبل خوض امتحانات منتصف العام، مؤكدة أنه لا توجد أي قرارات بالتعطيل والتأجيل للدراسة وأنها قائمة في موعدها وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة.

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة في الجامعات

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن «الأعلى للجامعات» أعلن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وتتمثل في أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستبدأ يوم 9 يناير 2023، على أن تنتهي في 26 يناير 2023، مشيرة إلى إجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، نافية ما يتردد عن تأجيل الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.

موعد بدء الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة 2022ـ 2023

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي، بأن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المقبل، سيبدأ يوم 11 فبراير 2023، على أن تستمر الدراسة 16 أسبوعا، وتنتهي يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستجرى خلال يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة لكل كلية.

وتواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2022، لتسجيل رغباتهم وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.