التنسيقية في أسبوع: إشادة بلغارية وصينية بتجربة «شباب الأحزاب»

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التقى سفير بلغاريا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين مصر وبلغاريا، وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الجوانب، لافتا إلى أن السفير البلغاري، أعرب عن تقديره لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودورها المؤثر في الساحة السياسية المصرية، وكذلك تجربة التنسيقية في البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ.

إشادة بلغارية بجهود مصر في مواجهة الإرهاب

وأوضح «عبدالصمد» خلال تقديمه برنامج «التنسيقية في أسبوع» المذاع على تلفزيون التنسيقية عبر «فيسبوك» و«يوتيوب»، أن السفير البلغاري أشاد بدور مصر في مكافحة الإرهاب وبالتجربة المصرية بشكل عام في مواجهة العمليات الإرهابية، لافتا إلى أن اللقاء تناول سبل دعم الاستثمارات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام الدولي مثل وضع الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد السفير أن بلغاريا تسعى لمزيد من التعاون مع مصر في الفترة المقبلة.

إشادة صينية بتجربة «التنسيقية» في مصر

وأشار الإعلامي أحمد عبدالصمد، إلى أن وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استقبل الوزير المفوض «تشانج تاو» نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في القاهرة والوفد المرافق له بمقر التنسيقية، كما تناول الجانبان بحث العلاقات المصرية الصينية على جميع المستويات من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين التي وصلت لأفضل مستوياتها برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهود مصرية في تهدئة الأوضاع بغزة

وأكد الإعلامي، أن الوزير المفوض أعرب عن تقديره لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المتميزة ودورها المؤثر في الساحة السياسية المصرية، لافتا إلى أن الوزير أكد أهمية الدور المصري في حل أزمة القضية الفلسطينية وجهود الدولة المصرية في تهدئة الصراع والتوتر في قطاع غزة في السنوات الماضية، كما اتفق الجانبان على أهمية التوسع في مجالات الشراكة بين البلدين والاستفادة من التجربة الصينية في مجالات ترشيد المياه واستخدام وسائل الري الحديثة والعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

زيادة التبادل السياحي بين مصر والصين

وأضاف «عبدالصمد» أن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكد أهمية زيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين لتتناسب مع حجم الروابط الخاصة بالتعاون بين البلدين، ومن جانبه شدد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية، على دعمه الكامل لتولي مصر تنظيم مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر المقبل «cop27» وتقديم مزيد من الدعم والتعاون مع الجانب المصري لإيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية.