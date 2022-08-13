التنسيقية في أسبوع: مناقشة خطة التموين ومشكلات صناعة الجلود في مصر  

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت صالونًا سياسيًا تحت عنوان «دور وزارة التموين في مجابهة الأسعار» بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتناول دور وزارة التموين بشكل عام، والآليات العادلة لتوزيع الدعم على المواطنين في النظام التمويني، ودور الوزارة في القضاء على السلوك الاحتكاري، بالإضافة لدور جهاز حماية المستهلك والمجتمع المدني في رفع الثقافة الاستهلاكية.

مناقشة خطة التموين في صالون التنسيقية

وأوضح «عبدالصمد» خلال تقديمه برنامج «التنسيقية في أسبوع» المذاع على تلفزيون التنسيقية على «فيسبوك» و«يوتيوب»، أن الصالون السياسي ناقش خطة الوزارة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات، بالإضافة للإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية.

التنسيقية تناقش أزمة صناعة الجلود

وأشار الإعلامي أحمد عبدالصمد، إلى أن لجنة التسويق السياسي بالتنسيقية عقدت جلسة نقاشية بعنوان «صناعة الجلود في مصر بين التحديات والمأمول» لمناقشة مستقبل الصناعة، وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر عليها، وناقش المشاركون أبرز تحديات صناعة الجلود وسبل تذليل العقبات لتحقيق أعمال التطوير في هذه الصناعة الواعدة في مصر.