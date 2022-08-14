شرطة الاحتلال تقتحم حي سلوان بحثا عن منفذي إطلاق النار في القدس

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، «حي سلوان» شرقي مدينة القدس المحتلة، بحثا عن منفذي حادث إطلاق النار في ساحتين، قرب «المسجد الأقصى المبارك» بالمدينة المحتلة

وفجر اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 7 مستوطنين، في عملية إطلاق نار، تجاه حافلة يستقلها إسرائيليون قرب «حائط البراق» بالمسجد المبارك.

متابعة صفا الحافلة الإسرائيلية التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب حائط البراق في القدس pic.twitter.com/pOt7R0pxIe — وكالة صفا (@SafaPs) August 13, 2022

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم فرق الإسعاف الإسرائيلية، أن العملية وقعت في موقعين، الأول تجاه حافلة قرب «حائط البراق»، والثاني في مكان قريب تجاه مستوطنين مارة ما تسبب بإصابة 7 أشخاص، بينهم اثنان في حال الخطر، و5 ما بين متوسطة إلى طفيفة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلى أن منفذ العملية فر من موقع الهجوم، موضحة أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات تمشيط وبحث عنه.

من جانبها، أشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تطارد شخصين اثنين هربا باتجاه سلوان.