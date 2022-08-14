ارتفاع إصابات إطلاق النار بالقدس المحتلة إلى 9 مستوطنين

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة 9 مستوطنين بينهم 2 بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار على حافلة تقل مستوطنين قرب «حائط البراق» بحي المغاربة في القدس المحتلة، فيما نفذت شرطة الاحتلال، عملية اقتحام في حي سلوان شرقي المدينة، بحثا عن المنفذين.

المنفذ أطلق النار نحو ركاب حافلة ثم سيارة

وانتشرت مقاطع فيديو، أظهر هرع خدمات إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، حاملة المصابين، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن عملية إطلاق النار في القدس المحتلة كانت مركبة ووقعت في 3 أماكن متباعدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منفذ إطلاق النار في القدس المحتلة استهدف 3 وجهات، أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع «معاليه هشالوم»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت معلومات أولية، إن مسلحا دخل إلى الحافلة، وأطلق النار بشكل عشوائي على من كان على متنها، وفر من المكان، فيما انتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي في اماكن مختلفة بمحيط القدس المحتلة.

إطلاق نار وقع في ساحتين بالقدس المحتلة

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية، إن إطلاق نار وقع في ساحتين بالقدس المحتلة، مشيرة إلى عملية مطاردة لشخصين اثنين هربا باتجاه حي سلوان بالمدينة، فيما حلقت طائرات في سماء سلوان جنوبي «المسجد الأقصى المبارك».

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، إن شخصين اثنيين، على ما يبدو، أطلقا النار من سيارة وهربا على الفور من مكان الحادث، موضحة أن المنفذين نصبوا كمينا لحافلة بينما كان السائق يساعد الركاب على الصعود، وفتحوا النار على الركاب، ثم أطلقوا النار مباشرة بالقرب من «قبر الملك داود».

وأشارت «يديعوت أحرونوت»، إلى أن الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك»، يشاركان في عملية مطاردة للمنفذين.، فيما أغلقت قوات الاحتلال إلى مكان الحادث.