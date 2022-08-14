رئيس التحرير

أحمد الخطيب

تفاصيل إطلاق النار بالقدس.. 10 رصاصات في 10 ثوان على حافلة ومركبتين

كتب:

حسن رمضان
03:06 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة في حادث إطلاق النار في القدس المحتلة، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 2 في حالة خطرة، وقالت إن عملية إطلاق النار نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات خلال 10-15 ثانية على حافلة ومركبتين وانسحب من المكان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

استهداف 3 جهات

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منفذ إطلاق النار في القدس المحتلة استهدف 3 وجهات، موضحة أن المنفذ أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع «معاليه هشالوم»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، دورون تورجمان، وصل إلى مكان الحادث.

اقتحام قوات الاحتلال لحي البستان

من جانبها، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في «حي البستان» ببلدة سلوان جنوبي «المسجد الأقصى المبارك».

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

شرطة الاحتلال تقتحم حي سلوان بحثا عن منفذي إطلاق النار في القدس

إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

ارتفاع إصابات إطلاق النار بالقدس المحتلة إلى 9 مستوطنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس
بقلم حسن رمضان