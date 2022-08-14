تفاصيل إطلاق النار بالقدس.. 10 رصاصات في 10 ثوان على حافلة ومركبتين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة في حادث إطلاق النار في القدس المحتلة، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 2 في حالة خطرة، وقالت إن عملية إطلاق النار نفذها شخص واحد أطلق 10 رصاصات خلال 10-15 ثانية على حافلة ومركبتين وانسحب من المكان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

استهداف 3 جهات

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منفذ إطلاق النار في القدس المحتلة استهدف 3 وجهات، موضحة أن المنفذ أطلق النار نحو ركاب حافلة، ثم سيارة، ثم مارة في شارع «معاليه هشالوم»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن قائد منطقة القدس في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، دورون تورجمان، وصل إلى مكان الحادث.

اقتحام قوات الاحتلال لحي البستان

من جانبها، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في «حي البستان» ببلدة سلوان جنوبي «المسجد الأقصى المبارك».

عاجل مصادر عبرية: "إصاباتٌ بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق في القدس."#الثأر pic.twitter.com/S2Dh7SFEKW — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) August 13, 2022

#عملية_القدس الإصابات جميعها خطيرة ولم يتم العثور على المنفذ حتى اللحظة pic.twitter.com/OEqgkhpHPR — عزات جمال (@3zJamal) August 13, 2022

حدث امني خطير في القدس المحتلة

عملية إطلاق النار استهدفت مستوطنين في حافلة بالقرب من المسجد الأقصى، ومن ثم إطلاق نار تجاه مستوطنين أخرين. pic.twitter.com/6xfbGkvoLj — ريـمے⁩???? (@Reemmoh55452395) August 13, 2022