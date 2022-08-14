إصابة سائح أمريكي بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار بالقدس المحتلة

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن سائحا أمريكيا، وسيدة حامل، أصيبا بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق، من اليوم الأحد، في مدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تعرضت حافلة إسرائيلية لإطلاق نار قرب «حائط البراق» في القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة، فيما فر مطلق النار من المكان باتجاه بلدة «سلوان».

إطلاق النار وقع قرب «حائط البراق»

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، فجر اليوم الأحد، إن عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس المحتلة، قرب «حائط البراق».

وفي وقت سابق، أشارت القناة 12 الاسرائيلية، إلى أن عملية إطلاق النار في القدس المحتلة كانت مركبة، ووقعت في 3 أماكن متفرقة، وأضافت القناة الإسرائيلية ،أن منذ إطلقا النار استهدف حافلة إسرائيلية، ثم مركبة، وعدد من المستوطنين.

وأشارت «يديعوت أحرونوت»، إلى أن 4 من المصابين من عائلة أمريكية.وفي وقت سابق، أشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلى إجلاء عدد من المصابين، 3 منهم في حالة صعبة، و4 في حالة متوسطة و3 في حالة خفيفة.

إسعاف 3 مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث

وأوضح المتحدث باسم نقابة الإنقاذ الإسرائيلية يوناتان أوزياهو، أن الفرق الطبية تسعف 3 مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من «قبر داود»، وفقا لما ذكرته شبة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت تقارير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، فيما تشهد المدينة استنفارا أمنيا إسرائيليا، فوقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.