بريطانيا: قوات مدعومة من روسيا تواصل محاولة شن هجمات على شمال دونيتسك

أعلنت الاستخبارات البريطانية، أن القوات المدعومة من روسيا واصلت في «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا محاولة شن هجمات على شمال مدينة «دونيتسك»، قائلة: «يبدو أن أولوية الجيش الروسي خلال الأسبوع الماضي كانت إعادة توجيه وحداته لتعزيز مواقعه في جنوبي أوكرانيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكشفت موسكو عن مواصلة «كييف»، بشكل دوري ومنتظم قصف «محطة كاخوفسكايا الكهرومائية» بصواريخ من راجمات الصواريخ الأمريكية «هيمارس»، ما أسفر عن توقف عمل 3 من التوربينات الستة في المحطة.

كارثة بيئية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الخلل في عمل المنظومة الكهربائية الموحدة قد يؤدي إلى وقوع كارثة بيئية في المنطقة كلها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تسريع الإمداد بالأسلحة

من جانبها، طالبت دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» (دول البلطيق وأوروبا الشرقية)، «واشنطن» بتسريع عمليات إمدادها بالأسلحة، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

اقتصاديا، أشارت وسائل إعلام ألمانية، إلى فشل محاولات برلين للتفاوض مع الدوحة بشأن الحصول منها على الغاز بدلا من روسيا، فيما ستحصل «روما» على الغاز من قطر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.