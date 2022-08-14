«معلومات الوزراء»: «ربع سكان العالم» يتوقعون ارتفاع دخولهم في 2023

نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نتائج استطلاع رأي عام حديث، أجرته مؤسسة «إبسوس» في 28 دولة، انتهى إلى أنَّ «ربع سكان العالم» يتوقعون ارتفاع دخلهم خلال عام 2023، بعد توقعات بانخفاض الدخول خلال الفترة الماضية عالمياً، بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، واندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية في أعقاب الحرب «الأوكرانية – الروسية».

شارك في استطلاع الرأي العام، الذي نشره «معلومات الوزراء» في نشرته اليومية الصادرة صباح اليوم، نحو 21 ألف فرد في 28 دولة حول العالم، وهو الاستطلاع الذي أجرى خلال شهر يونيو الماضي.

40% من سكان 28 دولة يتوقعون انخفاض دخولهم في 2023

وحسب معلومات الوزراء؛ فإن 4 من كل 10 حول العالم، بواقع قرابة 40% يتوقعون انخفاض دخلهم خلال العام المقبل 2023 المتاح لهم، بعد اقتطاع نفقات المعيشة الأساسية.

وقال «المركز»، إنَّ قرابة ربع عدد السكان المستطلع رأيهم حول العالم يتوقعون ارتفاع دخلهم خلال عام 2023، فيما أن 31% منهم يتوقعون بقاء دخلهم كما هو خلال العام القادم.

تركيا تتصدّر قائمة الدول التي يتوقع مواطنيها انخفاض دخولهم خلال العام القادم

وأشار «معلومات الوزراء»، إلى أكثر 4 دول يتوقع مواطنيها انخفاض دخولهم خلال عام 2023؛ إذ احتلت تركيا المرتبة الأولى بنحو 58% من عدد المستطلع رأيهم، يليها فرنسا بـ55%، وانجلترا بـ54%، والمجر بـ50%.

وعن أكثر الدول التي يتوقع مواطنيها ارتفاع دخولهم خلال العام المقبل 2023، ذكر مركز المعلومات، أنَّ الهند تأتي في المرتبة الأولى في تلك القائمة، بنحو 48% من المستطلع رأيهم، يليها سكان المملكة العربية السعودية بنسبة 42% من المستطلع رأيهم، ثم 40% من سكان دولة جنوب إفريقيا.