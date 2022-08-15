سعر الدولار اليوم الاثنين 15-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار بالبنوك المختلفة اليوم الاثنين، أصبح مادة للبحث عبر المحركات المختلفة، وذلك خلال الفترة القليلة الماضية، نظرًا لارتفاع سعره في مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي جعله محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، وليس المهتمين بأخبار الاقتصاد فقط.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم كل ما يبحث عنه المتابعون، بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير اليومي، سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس

سجل سعر الدولار بنك الإسكندرية اليوم 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق موقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، كما سجل في بنك كريدي أجريكول 19.08 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، وسجل الدولار ببنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.