استكمال جلسة استئناف حسن مالك على حكم حبسه عامين بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، جلسة استئناف الإخواني حسن مالك على حكم حبسه عامين، في القضية التي يواجه فيها مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص.

السجن عامين

وقضت المحكمة الاقتصادية، بتاريخ 24 أبريل الماضي، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، للمتهمين حسن عز الدين يوسف مالك، رجل الأعمال الإخواني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، نجدت يحيى أحمد بسيوني، ومحمد منجد متولي خليفة، في القضية التي يواجهون فيها تهمة مباشرة أعمال البنوك.

نشر الحكم في جريدتين

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بنشر الحكم على نفقتهم الخاصة في جريدتين، ومصادرة المبالغ المضبوطة.

كما قضت المحكمة أيضًا بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، للمتهمين صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبدالمنعم المرصفاوي، يحيى عبدالمرضي محمود، مصطفى محمد مصطفى همام، محمد عادل إمام أبو الدهب، محمد صلاح محمود، أحمد عبدالسلام حسين مصباح، ومحمد صبحي عبدالله.