نهاية أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2022 غدا

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الإثنين تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات الحكومية وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة، على أن يتم الكشف عن نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة من غلق باب التنسيق.

تنسيق الجامعات 2022

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المُشرف العام على مكتب التنسيق، أمس، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس 70 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعى الجديد مشيرًا إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر الموقع، مؤكداً أنه لا توجد أي قرارات بمد فترة التسجيل لرغبات المرحلة الأولى، وأن الحدود الدنيا للكليات تتوقف على العرض والطلب.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أنه من المقرر أن يجتمع خلال أيام وزير التعليم العالى مع اللجنة العليا للتنسيق لوضع وإقرار الأعداد المقرر قبولها بمختلف الكليات للقطاع العلمي والأدبي، وتفاصيل مواعيد باقي مراحل التنسيق.

وأكدت المصادر استعداد المؤسسات التعليمية بشكل تام لتنسيق الجامعات الخاصة 2022-2023، والمقرر أن ينطلق بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للحكومة.

الاجتماع الدوري خلال أسبوع

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي الاجتماع الدوري للمجلس خلال الأسبوع الجاري، لوضع ضوابط وقواعد أعمال التنسيق، وأبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس «كورونا».

وأشارت إلى أن المجلس سيحدد جميع الضوابط لتنسيق الجامعات الخاصة 2022، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم الكشف أو الإعلان عن الحدود الدنيا للقبول للعام الجامعي الجديد، ولجنة شؤون التعليم والطلاب ستعقد اجتماعها خلال ساعات لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات، والأعداد المقررة لكل مرحلة ومواعيد انطلاقها، موضحة أن ما يتم نشره من حدود دنيا للقبول غير صحيح.