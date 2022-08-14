باحث بجامعة «تورنتو»: تخرجت في «زويل».. وحصلت على منحة كندية للدكتوراه

قال أحمد عادل، الباحث في جامعة تورنتو، إنّه تخصص في علوم الطب الحيوي، وهو قسم جديد إلى حد ما، وحصل على منحة من الجامعة للحصول على الدكتوراه دون ماجستير، رغم أنّها تشترط الحصول على الماجستير قبل الدكتوراه، موضحا: «خبرتي العلمية جيدة، وقدمت على دكتوراه مش ماجستير واتقبلت».

وأضاف عادل، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّه درس في جامعة زويل وحصل منها على البكالوريوس: «مستوى تعليمنا في مصر متطور للغاية، وفي كندا والولايات المتحدة يدرسون في مرحلة الماجستير والدكتوراه بعض ما ندرسه في الجامعات المصرية في مرحلة البكالوريوس».

مستوى الطالب في مدينة زويل يؤهله إلى الدراسة في أفضل جامعات العالم

وتابع الباحث في جامعة تورنتو: «مستوى الطالب في مدينة زويل يؤهله للدراسة في أفضل جامعات العالم، ولدينا 3 طلاب من الجامعة تم قبولهم في جامعة أمريكية في نفس التخصص، وهذا الأمر لا يحدث او يتكرر كثيرا».

وأشار عادل، إلى أنّ جامعة زويل تقدم مناهج علمية مهمة ومفصلة ومحدثة ومطورة باستمرار، فضلا عن الخبرات العلمية في المعامل.

كيف نحصل على منحة من جامعة أجنبية؟

وعن كيفية الحصول على منحة من جامعة أجنبية، قال: «هذا الأمر يتوقف على المجال اللي بدرسه، في مجالي كنت بدور على جامعات تصنيفها عالي عشان تقدم مستويات تعليم أفضل، وأقدم في جامعات كثيرة من كل الشرائح بين متقدمة ومتوسطة وغيرها»