جامعة مصر للمعلوماتية تقدم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، تقديم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة لهذا العام، للدراسة في كلياتها الـ4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، إذ تقدم الجامعة 16 برنامجًا أكاديميًا يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

منح جامعة مصر للمعلوماتية

وأكّدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنَّ مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلي منصور، اعتمد المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 22- 23، وذلك امتداداً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم مشروطة بحفاظهم على التفوق، كما تتضمن الانتقالات وكذلك المعيشة والإقامة الفندقية فئة 5 نجوم للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

وأضافت الدكتورة ريم بهجت: «وافق مجلس الأمناء أيضاً على عدد من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علميا ورياضيا ولذوي الهمم، وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية».

وقال الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «فيما يخص جميع الطلاب المتقدمين للدراسة بالجامعة، نقدم لهم 40% تخفيض في كليات الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، و45% تخفيض في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، مبينا أنه في حالة تقدم طلاب من الحاصلين على نسبة مئوية أعلى من 90% في الثانوية العامة 2022 بالشعبة العلمية، يتم تخفيض 60% من المصروفات الدراسية، وتصل لـ 65٪؜ بالنسبة لطلاب أدبي».

وأوضح «الشرقاوي»، أنَّ جامعة مصر للمعلوماتية قدمت 29 منحة كاملة العام الماضي لأوائل الثانوية العامة، بالإضافة لتقديم 89 منحة متدرجة للدارسين بها.

جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بقارة أفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

16 برنامجا دراسيا

وتقدم جامعة مصر للمعلوماتية 16 برنامجا دراسيا في كليات «الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم».

برامج الكليات:

كلية علوم الحاسب والمعلومات

* أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني.

* الجرافيكس والألعاب الإلكترونية.

* الذكاء الاصطناعي.

* علوم وهندسة البيانات.

* هندسة البرمجيات.

كلية الهندسة:

* الإلكترونيات والاتصالات

* هندسة الحاسب.

* الهندسة الصناعية.

* هندسة الميكاترونيكس والروبوت.

كلية تكنولوجيا الأعمال:

* تحليل إدارة الأعمال.

* إدارة تكنولوجيا الأعمال.

* التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

*ريادة الأعمال والإبداع.

* المالية.

*المحاسبة.

كلية الفنون الرقمية والتصميم:

*فنون تصميم التفاعل.

*فنون الرسوم المتحركة.

*تصميم الألعاب الإلكترونية.

*فنون الوسائط الحديثة.

*تصميم الجرافيك والوسائط.

*تصميم تجربة المستخدم.