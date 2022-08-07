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نتيجة الثانوية العامة 2022

مدينة زويل: كلية الذكاء الاصطناعي تقدم 54 منحة لأوائل الثانوية العامة

كتب:

نرمين عفيفي
12:30 م | الأحد 07 أغسطس 2022
أوائل الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة

قال الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إنّ كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي تقدم 54 منحة بواقع منحتين لكل محافظة مصرية، حيث يمكن للعشرة الأوائل على الجمهورية من طلاب الثانوية العامة، الحصول على منحة كاملة للدراسة بجامعة زويل.

منح المتفوقين في الثانوية العامة

وأضاف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نعامل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية ومدارس المتفوقين نفس المعاملة، وحتى 90% يحصل الطالب على منحة قدرها 50%، وحتى 80% هناك منحة قدرها 35%، وأقل من ذلك يحصل كل طالب على منحة قدرها 25% بمناسبة أول عام لافتتاح كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي».

تفاصيل المنح 

وتابع الرئيس التنفيذي لمدينة زويل: «الطالب الذي حصل على منحة بجامعة زويل قدرها 25% كان يمكنه الحصول على منحة قدرها 100% إذا كان من المتفوقين، وبالنسبة للمصروفات فإنّها 64 ألف جنيه في السنة لكلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي، تُدفع على 4 أقساط، ولكنها ستكون 48 ألف جنيه للمتفوقين بسبب خصم الـ25%».

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