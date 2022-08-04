«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن الشواطئ الأكثر ازدحاما في العالم

مدن مصر الساحلية ليست الوحيدة التي نرى فيها تكدسا وزحاما على الشواطئ كالإسكندرية وشرم الشيخ، وهناك شواطئ مشهورة بزحمة المصيفين، لدرجة أنها تستقبل ملايين الأفراد يوميا.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا عن الشواطئ الأكثر ازدحاما في العالم، إذ أن هناك شاطئ برازيلي موجود في ريو دير جانيرو، بطول 2 كم ويصل الازدحام فيه إلى أكثر من 5 آلاف شخص.

سعادة الصينيين بأحد أكبر شواطئ العالم ازدحاما

ورغم الزحام هناك، لكن الناس كلها سعيدة وفرحة، فهناك شاطئ في الصين يوجد في الشمال ويتم تصنيفه على أنه من أكثر الشواطئ ازدحاما في العالم، حيث يذهب المصيفون إليه بمجرد ارتفاع درجات الحرارة من أجل ضمان التمتع بالبحر.

وهناك شاطئ هيونداي في كوريا الجنوبية، إذ أنه الامتداد الصغير من الرمال في مدينة بوسان، وهناك يحب المصيفون درجة الحرارة الطبيعية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المعالم الفريدة من نوعها.

الشاطئ الكوري الجنوبي

الشاطئ الكوري الجنوبي يذهب إليه كل سنة أكثر من 2000 سباح كوري حتى يحتفلوا بمهرجان الطب القطبي، وفي برايتون هناك شاطئ يحمل نفس الاسم، وهو مشهور بالأكواخ الشاطئية والرمال والحصى بطول 4 أميال، ويحظى بشعبية بين سكان لندن الذين يحبون التصييف فيه، والأمر يهذب إلى تكدس كبير على الشاطئ ويتجاوز 3 آلاف شخص، وذلك في الأيام العادية، فوقت التنزه ونزول البحر يمكن أن نجد أن العدد أصبح الضعف.