مصرع طفل صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة هوائية في الغربية

لقي طفل في قرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مصرعه، بعدما صدمته إحدى سيارات الميكروباص، أثناء استقلالة دراجتة الهوائية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

التحفظ على الجثة

وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة السنطة محضرا بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بقرية شبرا قاص بدائرة مركز السنطة، ومصرع طفل يدعى «هاشم. ا»، 10 سنوات، يستقل دراجة صغيرة.

التحريات والمعاينة

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة السنطة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أنه حال استقلال الطفل دراجته الهوائية، اصطدمت به سيارة ميكروباص مصرعه، وإصابته بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وضُبط سائق السيارة، واقتيد إلى مركز شرطة السنطة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.