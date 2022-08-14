غلق الشواطئ المفتوحة في مطروح لارتفاع الأمواج.. اعرف الأماكن

ارتفعت الأمواج على شواطئ مطروح لليوم الثاني على التوالي، وقررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح غلق الشواطئ المفتوحة ومنع المصطافين من نزول البحر، في ظل وجود سحب ونشاط الرياح على ساحل البحر المتوسط، وسحب وارتفاع المد والجذر، وذلك لحماية المواطنين من الغرق، لحين استقرار حالة البحر.

الشواطئ الداخلية في مرسى مطروح آمنة

وقال رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في البحر على شواطئ مطروح المفتوحة، نظرا لشدة التيارات ووجود سحب، وعلى الجميع الاستجابة بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ التي لا يتوفر فيها خدمات ومنقذين في أطراف مطروح، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر، ويمكن السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وفرق الإنقاذ.

اتباع تعليمات الغطاسين على الشواطئ

وناشد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح جميع زوار مطروح ورواد الشواطئ باتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وشركة الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول الشواطئ المفتوحة حفاظاً على أرواح الجميع ومنعا من الغرق.

الشواطئ المفتوحة والآمنة

وتوجد في مطروح بعض الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، والتي تتأثر بنشاط الرياح والتغيرات المناخية بشكل كبير، بحسب الوحدة المحلية بمدينة مرسى مطروح، وهي شواطئ عجيبة والأبيض وأم الرخم، وكذلك الشواطئ الواقعة على كورنيش القصر الجديد، من حمام كليوباترا وحتى الأبيض بطول 9 كم على البحر، وشواطئ الرميلة ومينا حشيش وعلم الروم، بينما توجد العديد من الشواطئ الآمنة والصالحة للنزول لوجود حواجز وألسنة خرسانية، منها شاطئ بلوبيتش وروميل وكليوباترا، والليدو والباسنت والفيروز والنخيل، وينتشر عليها فرق إنقاذ، والأمواج بها هادئة.