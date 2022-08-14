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حريق هائل في كنيسة بإمبابة.. والدفع بعدد من سيارات الإطفاء

كتب:

جيهان عبد العزيز وبسمة عبدالستار
10:56 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
حريق- صورة أرشيفية

حريق- صورة أرشيفية

نشب حريق هائل، اليوم الأحد، في كنيسة بمنطقة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق في كنيسة بإمبابة 

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء علاء فتحى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبة اللواء علاء فتحي، إخطارًا من قسم شرطة إمبابة، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق هائل داخل كنيسة بمنطقة إمبابة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وعلى الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجار السيطرة على الحريق.

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