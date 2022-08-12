السيطرة على حريق بمنزل في بني سويف دون إصابات.. والتحريات: ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي بمحافظة بني سويف من السيطرة على حريق شب داخل منزل مكون من طابقين، مساء اليوم الجمعة، بشارع الحمام وسط مدينة الفشن جنوب المحافظة، دون خسائر في الأرواح.

بلاغ بنشوب حريق داخل أحد المنازل بمدينة الفشن

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بشارع الحمام وسط مدينة الفشن، ووجه على الفور بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وجرى إخماد النيران بمساعدة الأهالي.

التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء الحريق

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق داخل أحد المنازل ملك لـ «م. ع»، بسبب حدوث ماس كهربائي، إذ التهم الحريق بعض محتويات المنزل، وجرت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح أو أي إصابات، وجار حصر الخسائر.

وجرى إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق.