تفاصيل حريق بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي.. سيجارة أشعلت النيران

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق نشب بحديقة موجودة بمحيط سور قلعة صلاح الدين الأيوبي الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة، الذي امتد خلال لحظات وشمل الحديقة بكاملها لترتفع ألسنة اللهب والنيران، ما تسبب في حالة من الفزع والرعب انتابت المواطنين قبل السيطرة على الحريق.

الحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات إطفاء في حريق قلعة صلاح الدين الأيوبي

ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، فور تلقيها البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مصابين في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي.

سيجارة تتسبب في حريق بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي

واتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو سيجارة مشتعلة، تسببت في اشتعال النيران بمخلفات أشجار في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي، وفقا لما قاله رجال الحماية المدنية لـ«الوطن».

الحريق نشب بمخلفات أشجار بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي

أوضحت بالمعاينة الأولية أيضا أن الحريق كان بمخلفات أشجار في محيط قلعة صلاح الدين الأيوبي، وهو ما ساعد على انتشار النيران في وقت قصير.

قلعة صلاح الدين الأيوبي لم تتأثر بحريق المخلفات

ومن جانبه، تحدث الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، عن الحريق الذي نشب بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، قائلًا إنه كان حريقا محدودا ولم يسفر عن ضحايا.

وأضاف «طلعت» أن جميع المباني الأثرية الموجودة بمنطقة القلعة، لم تتأثر أو يقع بها أي ضرر أو تتكبد خسائر، إثر نشوب الحريق.