«التعليم العالي» تنفي الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد حول الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات العام الدراسي المقبل.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، اليوم الأحد، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد أخبار مختلقة لا صحة لها مطلقًا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أية قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يتم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

عبد الغفار يحذر من عدم الانسياق وراء الشائعات

وأهاب بطلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي، عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والتدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة في الأوساط الجامعية.

كما ناشد المتحدث الرسمي، مطالعة كافة أخبار وتطورات وقرارات منظومة التعليم العالى من خلال ما ينشر على مواقع التواصل الرسمية الخاصة بالوزارة.