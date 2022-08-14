الكشف على 485 حالة وتحويل 20 للمستشفيات ضمن «حياة كريمة» بجنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن القوافل الطبية التي تنظمها المديرية، بالتنسيق مع الوزارة وعدد من الجامعات المصرية، ساعدت في حل أزمة نقص الأطباء بالمحافظة.

وقال «رخا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إدارة القوافل الطبية مازالت تنظم قوافل طبية للمدن والوديان والتجمعات البدوية، طبقا للخطة الموضوعة مع بداية العام، مشيرا إلى أن هناك إقبال من المواطنين للكشف خاصة أن القوافل تقدم الخدمات الطبية للجمهور بالمجان.

الكشف على 290 مواطنا في وديان أبو رديس

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتهدف لخدمة أهالي وديان وقرى والأماكن الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بالمحافظة.

وأشار إلى تنظيم قافلة طبية على مدار يومين في وديان فيران وسهب التابعين لمدينة أبورديس، وجرى توقيع الكشف الطبي على عدد 290 مواطنا، وتحويل 13 مريضا إلى مستشفى أبو رديس المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم على نفقة الدولة، واستخراج قرارات العلاج وإجراء العمليات الجراحية.

الكشف على 195 مواطنا في وديان سانت كاترين

وقال «رخا»، إن القافلة الطبية التي زارت قرية الطرفة ووادي سعال بمدينة سانت كاترين وقعت الكشف على 195 مواطنا، وقامت بتحويل 7 مرضى لمستشفى أبورديس المركزي، من إجراء عمليات وقرارات علاج على نفقة الدولة، موضحا أن القوافل الطبية تضم تخصصات (الباطنة – الجراحة – الأطفال – الجلدية – النساء والولادة – الانف والاذن – الأسنان – تنظيم الأسرة)، وتقوم بعمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

وذكر، أنه سيتم تنظيم قوافل طبية لمدينتي أبوزنيمة ورأس سدر، خلال هذا الشهر، لتوقيع الكشف الطبي علي سكان الوديان والتجمعات البدوية ضمن «حياة كريمة».