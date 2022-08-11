خريطة انتشار القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» في قرى المبادرة.. الكشف والعلاج مجانا

تنتشر القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الصحة، وتغطي القوافل بشكل خاص المحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

8 قوافل طبية مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت وزارة الصحة إن القوافل الطبية ضمن حياة كريمة ستنطلق اليوم بمنطقتي خفرع 5 مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وحدربة - مرسى حميرة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، ويستمر عمل القافلة لمدة يومين متتاليين، بينما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 12 و13 أغسطس بمناطق وادي الطرفة، وادي سعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، أبو سعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، الناصرية حي جنوب العياط محافظة الجيزة، الجزائر مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، 49 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومحلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية.

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن القوافل تضم عددا من التخصصات الطبية منها الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

العلاج على نفقة الدولة

وحسبما أعلنته وزارة الصحة، فإن الحالات التي تسترعي إجراء العمليات الجراحية، يتم تحويلها إلى المستشفيات القريبة من قبل أطباء القوافل من أجل استصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.