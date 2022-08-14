الأمن يتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من حادث كنيسة إمبابة

أعلنت وزارة الصحة، نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة، الذي وقع صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه جار حصر الوفيات، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء؛ للسيطرة على الحريق.

وفرضت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، كردونا أمنيا بمحيط الكنيسة التي نشب بها حريق في منطقة إمبابة، وذلك للتمكن من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات من المواطنين.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما أمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة حول مكان الحريق.

ونشب حريق هائل، اليوم الأحد، في كنيسة بمنطقة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وفاة 35 شخصًا.

بلاغ بنشوب حريق داخل كنيسة بإمبابة

وكانت بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، واللواء علاء فتحى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة إمبابة، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق هائل داخل كنيسة بمنطقة إمبابة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.