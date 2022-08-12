خلال جولة تفقدية.. محافظ الجيزة يوجه بغلق محل حلويات للإسراف في المياه

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بغلق محل حلويات بترعة الزمر، وذلك لقيامه بالإسراف في استخدام المياه ورشها بالطريق العام مع تحرير محضر بيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

حرص محافظ الجيزة على استكمال المتابعات الميدانية خلال جولته اليوم الجمعة للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وانتظام تواجد دوريات العمل الميدانية خلال العطلات الأسبوعية لضمان تأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

تفاصيل جولة المحافظ

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن جولة محافظ الجيزة شملت تفقد ميدان المساحة وشارع شارل دي جول والبحر الأعظم ومنطقة كوبرى العمرانية وشارع ترعة الزمر.

إجراء الصيانات الدورية لأعمدة الإنارة

وكلف المحافظ رئيس حي الدقي بإجراء الصيانات الدورية لأعمدة الإنارة والتأكد من إضاءتها في التوقيتات المحددة لها إلى جانب صيانة بعض باكيات أرصفة المشاة بميدان المساحة.

تكثيف ورديات النظافة والقيام بالتجريد الدوري للطرق

طالب محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة بتكثيف ورديات النظافة والقيام بالتجريد الدوري للطرق لعدم تراكم الاتربة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ونفذت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق ورفع المخلفات من المقاهي والكافيهات والمحال التجارية في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار شن الحملات ورفع الإشغالات ومتابعة تراخيص المحلات وبمتابعة ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة.

وأسفرت الحملات التي تمت في قطاع العجوزة وأرض اللواء عن غلق وتشميع محل تجاري «ورشة» بشارع المشروع لمخالفة النشاط وأيضا «ورشة» بدون ترخيص بشارع وادي النيل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت محافظة الجيزة في البيان إلى أنه رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.