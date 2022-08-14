تعيين معيدتين من ذوي الإعاقة البصرية لأول مرة بجامعة بني سويف 

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، تعيين معيدتين من ذوي الهمم «إعاقة بصرية» بقسم الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة داخل الكلية منذ إنشائها عام 2016 بعد تفوقهما وحصولهما على أعلى التقديرات خلال فترة دراستهما بالكلية، وتصدرهما أوائل الدفعة.

رئيس جامعة بني سويف يهنئ المعيدتين

واستقبل «منصور» المعيدتين بمكتبه لتهنئتهما، وهما شيماء محمد فوزي، وميار سامح أحمد، بحضور الدكتور هبة أبو النيل عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعرب عن فخره وسعادته بالمعيدات الجدد بعد إصرارهن التغلب على كافة الصعوبات وتحقيق أهدافهن وأنهن من النماذج المشرفة داخل جامعة بنى سويف، ولأول مرة يتم تعيين معيدتين إعاقة بصرية كهيئة معاونة داخل الكلية، موجهاً بتوفير كافة وسائل الراحة لهن داخل الكلية.

منصور حسن: الإعاقة لم تمنعهما عن مواصلة التفوق

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن الإعاقة لم تكن سبباً لمنع أي شخص من مواصلة حياته وتحقيق أحلامه، مشيداً بالقدرات المميزة التي يمتلكها أبناء الجامعة من ذوي الهمم ما يعد تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة من أجل هؤلاء الطلاب، وأن جامعة بنى سويف تعد من أولى الجامعات التى حرصت على الاهتمام بذوي الهمم، وانشأت كلية متخصصة في علوم تأهيل ذو الهمم لتصبح رائدة في هذا المجال بين نظائرها من الجامعات الأخرى على المستويين المحلي والإقليمي وذلك منذ عام 2016.

عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة: الطالبتان تفوقتا على زملائهما المبصرين

وقالت الدكتورة هبة أبو النيل، عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، إن المعيدات الجدد من ذوي الهمم أوائل الدفعة الثانية من قسم الإعاقة البصرية والذي يضم طلاب مبصرين وإعاقة بصرية وتفوقن وتصدرن أوائل القسم، موجهة شكرها للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه للمعيدات وتوجيهاته بإنهاء كافة مسوغات التعيين لهن على الفور ليكون تعينهم لأول مرة داخل الكلية.