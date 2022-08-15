أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 15-8-2022 مقابل الجنيه المصري

أصدرت البنوك الخاصة والحكومية العاملة في السوق المصري، تحديثاتها بأسعار العملات الورقية، ومنها اليورو والدولار والريال وغيرها، إذ تحرص فئة المواطنين على متابعة حركة بيع وشراء العملة في البنوك المختلفة، إذ إنّ تلك الأسعار من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنون على المستوى الاقتصادي.

واليوم الإثنين الموافق 15 أغسطس، وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر، التي جاءت كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر معاملات وردت من بنك مصر صباح اليوم الإثنين، نحو 23.12 جنيه للشراء مقابل 23.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 23.12 جنيه للشراء مقابل 23.27 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 23.16 جنيه للشراء 23.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.1 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، واليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للبيع و19.1 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت صباحا من البنك المصرف المتحد نحو 19.54 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوروبية بالبنك التجاري الدولي نحو 19.57 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، ووفق تعاملات اليوم من بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو 19.53 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجلت العملة الأوروبية نحو 19.55 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجلت اليوم العملة السعودية في بنك مصر 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء.