أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تحرص الكثير من البنوك المختلفة على تحديث أسعار العملات على الموقع الخاص بها بشكل يومي، حتى يستطيع الراغبين في معرفة الأسعار بمطالعتها بشكل يومي، إذ أن أسعار العملات تعد من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنون على المستوى الاقتصادي.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو وفق آخر معاملات وردت من البنك المصرف المتحد نحو 19.62 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوروبية بالبنك التجاري الدولي نحو 19.64 جنيه للشراء و19.76 جنيه للبيع، ووفق تعاملات اليوم من بنك قناة السويس، سجل سعر اليورو 19.60 جنيه للبيع و19.85 جنيه للشراء، وفي بنك مصر سجلت العملة الأوروبية نحو 19.55 جنيه للشراء و19.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجلت اليوم العملة السعودية في بنك مصر 5.07 جنيه للبيع و5.08 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.07 جنيه للبيع و5.08 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي 5.10 جنيه للبيع و5.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر معاملات وردت من بنك مصر قبل اليوم الأحد، نحو 23.04 جنيه للشراء مقابل 23.47 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 23.26 جنيه للشراء مقابل 23.43 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 23.14 جنيه للشراء 23.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للبيع و19.1 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.01 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.