«القاضي» يتفقد قطعة أرض لدراسة إنشاء حديقة مركزية بمدينة المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، قطعة أرض في مدخل مدينة المنيا الجديدة من الناحية الشرقية على مساحة 5 أفدنة، لبحث إمكانية إقامة حديقة مركزية عليها، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بكل مركز لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بتلك المدن.

ورافق المحافظ، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، والمهندس خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، حيث تفقد المحافظ الموقع المقترح، ووجه بالدراسة اللازمة لإنشاء الحديقة المركزية والتي ستعد متنفس أخضر للمواطنين.

مكونات المشتل من أشجار ونباتات وزهور

كما تفقد المحافظ، مشتل المحافظة على كورنيش النيل، للتعرف على النباتات والأشجار المختلفة الموجودة بالمشتل، واستمع المحافظ إلى شرح عن مكونات المشتل من أشجار ونباتات وزهور، وذلك للاستفادة منها في الحدائق المركزية بجميع مراكز المحافظة.

موقف سيارات قرى شرق النيل

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ، موقف سيارات قرى شرق النيل، لمتابعة انتظام العمل بالموقف، كما وجه القاضي باستمرار أعمال تطوير الموقف وطلاء السور الخاص به، بالإضافة إلى التنسيق مع وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، لرصف الموقف، كما التقى المحافظ بالسائقين واستمع الى عدد من طلباتهم وشدد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات والالتزام بخطوط السير المقررة.