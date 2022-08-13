مصرع طفل دهسته سيارة أمام مصنع سكر أبوقرقاص في المنيا

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات سيارة، بالطريق الزراعي في جنوب المنيا، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بإيداع الجثة بمستشفى أبوقرقاص العام.

سيارة تدهس طفل أمام مصنع سكر أبوقرقاص

وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغاً بوقوع حادث دهس طفل بواسطة سيارة بالطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، وتحديدًا أمام مصنع سكر أبوقرقاص، جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارة الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع «عبد الرحمن - س - ر»، البالغ من العمر عشر سنوات، أثناء سيره بالطريق الزراعي مصر-أسوان، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بإيداع الجثة بمستشفى أبوقرقاص العام.

انتشال جثة طالب من البحر اليوسفي

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، صباح اليوم، جثة طالب ألقي نفسه في البحر اليوسفي، أمام كوبري مدينة العدوة بشمال محافظة المنيا، بسبب خلافات عائلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا في وقت سابق من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مركز شرطة العدوة تتضمن غرق الطالب «ك.ح»، 16 عاما، مقيم بإحدي قري مركز العدوة شمال غربي محافظة المنيا، داخل البحر اليوسفي.

وتمكنت قوت الإنقاذ النهري من إنتشال جثته بمساعدة الأهالي وتم نقلها لمشرحة المستشفي العام، وأشارت التحريات الأولية إلي أن الطالب ألقي نفسه في البحر اليوسفي من فوق كوبري مدينة العدوة بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.