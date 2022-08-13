الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة بشرفة شقة بدون سكان في المنيا

أنقذت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، اليوم السبت، قطة صغيرة كانت عالقة بشرفة منزل خال من السكان بشارع طة حسين، بحي شمال مدينة المنيا، وذلك بعد الاستغاثة التي تقدم بها بعض أهالي المنطقة، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء بسلالم هيدوليكي لإنقاذ القطة من الموت المحقق.

قطة صغيرة عالقة بشرفة منزل بلا سكان

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يتضمن محاولة أهالي منطقة طه حسين بمدينة المنيا إنقاذ قطة صغيرة عالقة في إحدى شرفات شقة بدون سكان بالطابق الثاني، وحاول الأهالي إنقاذها لكن باءت جميع المحاولات بالفشل.

وعلى الفور، تم التواصل مع الحماية بمديرية أمن المنيا، من أجل التدخل وإنقاذ القطة، وتم إصدار توجيهات بإعداد مأمورية خاصة والتحرك برئاسة النقيب محمد الشناوى من أجل إنقاذ القطة.

إشادة الأهالي بجهود الحماية المدنية

ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ القطة، ولاقت تلك اللافتة لإنسانية الطيبة التي قام بها رجال الحماية المدنية لإنقاذ القطة ترحيب الأهالي حيث قدمت صاحبة القطة الشكر لرجال الحماية المدنية، لاهتمامهم بالأمر وسرعة التدخل لإنقاذ القطة.

وتواجه قوات الحماية المدنية في المنيا الكثير من المواقف الإنسانية خلال العمل ويتم التعامل معها بمنتهي الجدية والحرفية والإنسانية، هذا بالاضافة إلي الجهود الكبيرة التي يبذلها رجالها ويواجهون الصعاب والمخاطر من أجل أخماد الحرائق بسرعة الإنتقال أليها، وكثيرا ما يصاب أفرادها أثناء المشاركة في جهود الإنقاذ، والتعامل مع حالات إنهيارات العقارات القديمة خاصة داخل الأحياء والمناطق الشعبية المكتظة بالسكان، وبها شوارع ضيقة وغير ممهدة.