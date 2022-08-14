توزيع 20 طن لحوم على مستفيدي «تكافل وكرامة» بالمنيا.. الدفعة الثانية

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، تسلم الدفعة الثانية من لحوم وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تسلمت المحافظة، اليوم، 20 طن لحوم لتوزيعها كدفعة ثانية على مستفيدي «تكافل وكرامة» بمختلف قرى مراكز المحافظة، عقب تسلم المحافظة 9 أطنان كدفعة أولى نهاية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا.

تخصيص 47 طنًا و810 كيلو جرامات لحومًا بلدية للمحافظة

وقال المحافظ إن وزارة التضامن الاجتماعي خصصت 47 طنًا و810 كيلو جرامات لحوم بلدية للمحافظة، لتصل على 3 دفعات خلال أسبوع، لتوزيعها على 23920 أسرة من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي، بواقع 2 كيلو لكل أسرة، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وضمن جهود الدولة لتوفير المواد الغذائية للأسر المستحقة.

وصول اللحوم للفئات المستهدفة

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التأكد من وصول اللحوم للفئات المستهدفة، والأسر الأكثر احتياجًا، بمراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا أن توزيع اللحوم يأتي ضمن مبادرة من المصريين إلى المصريين التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الأسماء ستكون وفقًا لكشوف المستحقين بقاعدة البيانات المسجلة بالمديرية.