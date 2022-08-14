المؤبد لعامل شرع في قتل مواطن بسوهاج.. أطلق عليه أعيرة نارية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل شخص بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

إطلاق أعيرة نارية

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز المنشاة، جنوب سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بإصابة المجني عليه «م. ع» بطلق ناري، ونقله الى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الاجراءات، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم «م.أ» بسبب خلافات بينهما، فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري ما أدى إلى إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

سرقة بالإكراه

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «ج.ع»، عامل، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة نقود وهاتف محمول بالإكراه وتحت تهديد السلاح من أحد الأشخاص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2016 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجني عليه، مفاده قيام المتهم بتهديده بسلاح أبيض، واستولى منه على 3 آلاف جنيه وهاتف محمول بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبعد تقنين الإجراءات، واجراء التحريات، تبين صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل لى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.