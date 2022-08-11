إحالة 13 عاملا بالوحدة الصحية في سوهاج للتحقيق لتغيبهم عن العمل

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في سوهاج، حملة تفتيش مفاجئة على الوحدات الصحية، وأسفرت عن كشف تغيب 13 عاملا بالوحدة الصحية في قرية الخلوة التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، والشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق.

تغيب 13 عاملا بوحدة الخلوة الصحية

جاء التفتيش في إطار توجيهات حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، بشأن المرور على الوحدات الصحية ومتابعة سير العمل بها، وتبين تغيب 13 موظفا من العاملين بالوحدة الصحية في الخلوة، دون إذن قانوني، وتم الشطب عليهم بمعرفة مسؤول الدفتر، وتحررت مذكرة للعرض على رئيس مركز ومدينة أخميم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

حملات دائمة لضبط خدمات المركز للمواطنين

وضمت لجنة التفتيش خالد الشمندي نائب رئيس مركز أخميم، ومحمد عبدالحميد مسؤول المتابعة بمحافظة سوهاج.

وأكد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، لـ«الوطن»، أن حملات التفتيش التي يوجهها المركز تكون مفاجئة على المصالح الحكومية؛ للتأكد من سير العمل وانتظامه، وتوفير كل الخدمات للمواطنين، وضبط العمل بتلك المصالح.