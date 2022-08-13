وزير الري السابق يشكر القيادة السياسية ويدعم خليفته: «يمتلك خبرات دولية»

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السابق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله.. وخالص الشكر للقيادة السياسية وثقتها بتكليفي بمهمة وزارة الموارد المائية والري على مدار أكثر من 6 سنوات».

وأضاف الوزير السابق: «خالص شكري لجميع زملائي بالوزارة على تفانيهم في تأمين احتياجات مصر المائية».

وعن تولي الدكتور هاني سويلم خلفًا له، تابع «عبد العاطي»: «خالص تمنياتي لأخي د. هاني سويلم بالتوفيق والنهوض بالوزارة؛ بما يملكه من خبرات دولية ومحلية وعلم سوف يسخرهم لاستمرار الرقي بالوزارة».