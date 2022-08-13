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وزير الري السابق يشكر القيادة السياسية ويدعم خليفته: «يمتلك خبرات دولية»

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محمد أبو عمرة
01:17 م | السبت 13 أغسطس 2022
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السابق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله.. وخالص الشكر للقيادة السياسية وثقتها بتكليفي بمهمة وزارة الموارد المائية والري على مدار أكثر من 6 سنوات».

وأضاف الوزير السابق: «خالص شكري لجميع زملائي بالوزارة على تفانيهم في تأمين احتياجات مصر المائية».

وعن تولي الدكتور هاني سويلم خلفًا له، تابع «عبد العاطي»: «خالص تمنياتي لأخي د. هاني سويلم بالتوفيق والنهوض بالوزارة؛ بما يملكه من خبرات دولية ومحلية وعلم سوف يسخرهم لاستمرار الرقي بالوزارة».

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.